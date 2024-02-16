Поместье британского короля Карла III подверглось нападению вандалов

Принадлежащее британскому королю Карлу III футбольное поле в Дерсингеме (графство Норфолк) подверглось атаке вандалов. Предположительно, на нем распылили средство от сорняков, пишет Daily Mirror.

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Отмечается, что полиция приступила к расследованию после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве. Поле относится к находящемуся во владении королевской семьи поместью Сандрингем. Местный приходской совет арендует его, чтобы местная команда «Дерсингем Роверс» могла проводить тренировки. Знает ли о случившемся сам король, неизвестно.

Сейчас монарх находится на ферме Вуд (Сандрингем), где лечится от недавно обнаруженного онкологического заболевания.