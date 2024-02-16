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В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сегодня мир все еще сталкивается с угрозой ядерного конфликта. Lenta.ru

"Наш мир сталкивается с экзистенциальными вызовами, при этом мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет, - сказал он. - Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной". ТАСС

Ранее Гутерриш заявил о неспособности ООН остановить глобальные конфликты. Он выразил свое отчаяние по этому поводу. Российская газета

В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности
© РИА Новости
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