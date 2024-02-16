В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сегодня мир все еще сталкивается с угрозой ядерного конфликта. Lenta.ru

"Наш мир сталкивается с экзистенциальными вызовами, при этом мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет, - сказал он. - Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной". ТАСС