Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал, что военное руководство Украины получило от него поручение беречь личный состав и минимизировать потери.

«Что касается Авдеевки (...). Я детально ознакомлен с ситуацией, нахожусь в контакте с военным руководством», — сказал Зеленский. При этом он отказался говорить, какие подходы разрабатывает военное руководство.

Ранее 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение на одном из участков в Авдеевке. Замкомандира подразделения Родион Кудряшов также рассказал, что бойцам ВСУ приходится отходить с некоторых позиций.