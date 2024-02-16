Шольц: переговоры о капитуляции Украины не имеют смысла

"Дипломатические усилия давно предпринимаются", - заявил он, указав на "переговоры с участием представителей всего мира" в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. "Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла", - сказал Шольц.