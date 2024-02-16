Казахстан объявил в розыск российского бизнесмена за убийство

«В отношении Сутягинского М.А. департамент полиции Алма-Аты расследует уголовное дело по части второй статьи 99 УК ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений"). 30 января 2024 года фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения», — приводятся комментарии представителя силового ведомства.