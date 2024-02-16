Казахстан объявил в розыск российского бизнесмена по делу об убийстве

Правоохранители Казахстана объявили в розыск российского бизнесмена Михаила Сутягинского, которого подозревают в организации убийства, сообщает пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.

В ведомстве указали, что преступление было совершено в марте 2002 года. Сутягинский является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье «убийство, совершенное из корыстных побуждений».