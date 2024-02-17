Страны G7 предупредили об опасности военной эскалации в еще одной стране

Министры иностранных дел стран - членов Группы семи (G7) обеспокоены ситуацией на ливано-израильской границе и риском дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств "семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Страны G7 предупреждают об опасности военной эскалации на юге Ливана и интенсивно работают вместе с ближневосточными партнерами над предотвращением расширения конфликта, - отмечается в документе. - Они призывают все стороны проявлять сдержанность и добиваться стабилизации обстановки в регионе".

Главы МИД подчеркнули "важную стабилизирующую роль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые во взаимодействии с ливанской армией пытаются восстановить спокойствие на границе".

Ситуация в пограничных районах обострилась после начала израильской военной операции в секторе Газа. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" с8 октября 2023 года стали обстреливать северные районы Израиля "в знак поддержки сил палестинского сопротивления". В ответ израильские ВВС и артиллерия наносят удары по форпостам шиитских бойцов в Южном Ливане.