Страны G7 предупредили об опасности военной эскалации в еще одной стране

Министры иностранных дел стран - членов Группы семи (G7) обеспокоены ситуацией на ливано-израильской границе и риском дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств "семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Страны G7 предупреждают об опасности военной эскалации на юге Ливана и интенсивно работают вместе с ближневосточными партнерами над предотвращением расширения конфликта, - отмечается в документе. - Они призывают все стороны проявлять сдержанность и добиваться стабилизации обстановки в регионе".
Главы МИД подчеркнули "важную стабилизирующую роль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые во взаимодействии с ливанской армией пытаются восстановить спокойствие на границе".
Ситуация в пограничных районах обострилась после начала израильской военной операции в секторе Газа. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" с8 октября 2023 года стали обстреливать северные районы Израиля "в знак поддержки сил палестинского сопротивления". В ответ израильские ВВС и артиллерия наносят удары по форпостам шиитских бойцов в Южном Ливане.
Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти в заявлении от 15 февраля предостерег стороны "от нападений на гражданское население, что является нарушением международного права и представляет собой военные преступления". По его словам, "миротворцы, несмотря на трудности, продолжают прилагать усилия с целью снижения военной напряженности в регионе".