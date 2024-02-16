Умерла "немецкая Одри Хепберн"

Ушла из жизни Йоханна фон Кочиан, актриса кино, театра и сериалов, сценаристка и певица, писательница (детские книги и романы) и телеведущая, в частности - немецкой "Угадай мелодию".

© kino-teatr.ru

Карьера артистки стартовала на ТВ в 1955-м, последний раз она появилась на экране в 2013-м. В списке ее работ - не менее 120 пунктов.

Видное место в перечне занимают самые известные немецкие криминальные сериалы - "Деррик", "Час преступления", "Инспектор Кресс", "Место преступления", "Комиссар полиции".

Песни-хиты - Des Alleinseins müde, Verliebt, verlobt, verheiratet!, Die größte Katastrophe и Leo, Leo, Leo. Трек Das bißchen Haushalt стал главным в чартах Германии и Австрии в 1977-м.

Некролог 90-летней "немецкой Одри Хепбёрн" появился 15 февраля в Bild. Как уточнил агент артистки, та "мирно ушла в окружении семьи" в Берлине.