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Бывшего информатора ФБР обвинили во лжи о Байденах

Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР во лжи о деловых отношениях президента Джо Байдена и его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Как сообщает CNN, эти обвинения подрывают важный аспект расследования республиканцев по делу об импичменте президенту США.

43-летнему Александру Смирнову предъявили обвинения в передаче ложной информации ФБР и создании фальшивых отчетов. Его арестовали в международном аэропорту Лас-Вегаса после прибытия в США из-за границы. В обвинительном заключении утверждается, что рассказ Смирнова ФБР «был сфабрикованной смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов, которые на самом деле имели место, но в более поздние сроки, чем он утверждал, и с целью навязывания Burisma услуг и продуктов ответчика, а не для обсуждения взяток [Джо Байдену]». Как отмечает CNN, республиканцы в Конгрессе около года поддерживали обвинения в адрес Байденов, «боролись с ФБР за получение заметок о том, что Смирнов рассказал следователям, и публично обнародовали материалы, несмотря на возражения ФБР».

«Закат немецкой промышленности»

Экономический обозреватель чешского портала Hrot Павел Парал заявил, что немецкая промышленность «умирает». По его словам, речь идет не столько о сиюминутных статистических цифрах, показывающих годовой спад ключевой отрасли Германии почти на пять процентов: страна переходит в новую реальность, в которой двигатель - не только Германии, но и всей Европы - «становится ничтожным и замены ему нигде не видно».

Парал назвал Германию первой жертвой перехода к «зеленой» экономике. Энергетический поворот, в ходе которого страна заменяла атомные и угольные электростанции солнечными и ветряными турбинами, произошел в самый неподходящий момент. По немецкой химической промышленности был нанесен удар из-за резкого роста цен на природный газ, который является для нее жизненно важным сырьем. Уровень производства на нефтехимических заводах в Германии в отдельные месяцы 2023 года падал до «невероятного» уровня 1974-го. Мировой гигант BASF начал переносить свои ключевые заводы из Германии в США и Китай. Кризис распространяется - производитель бытовой техники Miele недавно также объявил о переносе производства в другие страны. Стоимость рабочей силы в Германии одна из самых высоких в мире, а цены на энергоносители в четыре-шесть раз выше, чем в США, поэтому «всем должно быть ясно, куда ведет дорога», заключил Парал.

«Европа в панике, Зеленский в отчаянии»

На этих выходных высокопоставленные чиновники США отправятся в Европу, чтобы успокоить нервничающих союзников насчет «лидерства США в свободном мире» и способности Вашингтон «функционировать», пишет политический аналитик Джош Рогин в своей статье для The Washington Post. Несмотря на обнадеживающую риторику команды Джо Байдена, власти США не способны гарантировать, что Вашингтон в ближайшее время окажет помощь Украине или будет поддерживать Европу в долгосрочной перспективе, заявил автор.

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Они выступят с публичными заявлениями и встретятся с несколькими лидерами, включая ожидаемую, но не подтвержденную публично встречу с Владимиром Зеленским. Теперь Зеленский «находится в еще большем отчаянии», чем несколько лет назад, отчасти из-за «дисфункции Вашингтона». Нехватка боеприпасов, вызванная задержками помощи со стороны США, играет на руку России, подчеркнул Рогин. Автор призвал руководство США быть честным со своими союзниками и признать, что помощь Украине придет не скоро, если вообще придет. Если такое признание будет сделано, европейцы и украинцы смогут приступить к «разумному планированию», заключил Рогин.

«Россия и исламский банкинг»

Более 20 миллионов мусульман России заинтересованы в исламском банкинге, пишет турецкая dikGAZETE. По законам ислама банки не могут ссужать деньги под проценты, также запрещены сделки с условиями неопределенности (гарар) и нельзя финансировать в некоторые области экономики - игорный бизнес, производство свинины, алкоголя. Экономическая модель работы исламского банкинга часто основана на привлечении денег клиентов через договоры партнерского инвестирования.

Использовать деньги клиентов исламский банкинг позволяет с помощью покупки товаров и их продажи с наценкой на условиях рассрочки/отсрочки или лизинга. В рамках исламского банкинга можно давать займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения, предоставлять поручительства, заключать договоры купли-продажи с условием о рассрочке/отсрочке, финансировать производство или торговлю. Россия приняла закон об исламском банкинге в 2023 году и в течение следующих двух лет будет проводить различные эксперименты по использованию этой системы по всей стране. Потенциал рынка исламских финансов в России оценивается в 11 миллиардов долларов.

«Что сказал бы себе Путин, переместившись на 20 лет назад»

Автор китайского портала Guancha проанализировал интервью президента РФ Владимир Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. По версии автора, за жесткостью и рациональностью Путина скрывается печаль - когда-то он хотел, чтобы Росси и Запад сотрудничали.