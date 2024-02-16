Байдена призвали пройти тест на умственные способности

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон потребовал действующего президента США Джо Байдена сдать тест на когнитивные способности, который подтвердит его способность управлять государством. Его слова приводит Forbes.

«Я бы хотел видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошел когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра», — сказал Джексон.

Если Байден считает, что способен управлять Соединенными Штатами, он должен доказать это объективными данными, которые подтвердят такую возможность, подчеркнул конгрессмен.

До этого стало известно, что Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования.

С учетом этих обстоятельств спецпрокурор пришел к выводу, что выявленные нарушения при хранении секретных бумаг следует расценивать как «невинную ошибку», а не как намеренную попытку нарушить закон.