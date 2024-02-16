Кирби: США не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Зеленского

США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине , если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский , заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби . RT на русском

"Мы не сядем с Россией [за стол переговоров] и не будем обсуждать прекращение этой войны, если в переговорах не будет участвовать Украина. Мы не сделаем этого, если у президента [Украины Владимира] Зеленского не будет места за столом, если у него не будет права голоса. Этого не может быть, этого не будет", - сказал Кирби. ТАСС