В США высказались о возможности переговоров с РФ без Зеленского

«Мы не будем садиться с Россией и обсуждать прекращение этой войны, если Украина не будет участвовать в этих переговорах. Мы не будем этого делать, если у президента Зеленского не будет места за столом переговоров, он не будет иметь права голоса. Ни в коем случае, этого не произойдёт», — сказал американский чиновник в интервью польскому порталу Interia Wydarzenia.