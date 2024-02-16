В США анонсировали встречу Блинкена и Ван И

В первый день Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Politico.

© Lenta.ru

На встрече, согласно источникам издания, они обсудят будущий телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Звонок может состояться «где-то весной».

В китайском МИД подтвердили участие Ван И в конференции в Мюнхене, но о встрече с Энтони Блинкеном отдельно не сообщалось.

Государственный департамент США также анонсировал, что в повестку американской делегации на конференции включены только вопросы Украины, Ближнего Востока и «трансатлантической безопасности».

По мнению Politico, переговоры свидетельствуют о курсе двух стран на преодоление разногласий. В январе министр иностранных дел Китая уже провел подобную встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке.