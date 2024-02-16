Россияне угнали яхту из Карибского моря в Крым

Telegram-канал Baza рассказал о группе россиян, которые арендовали яхту на островах в Карибском море, добрались на ней до России и затем сами начали сдавать судно в аренду в Крыму. Раскрыть угон яхты удалось таможенникам из Севастополя.

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По данным Baza, яхта была угнана весной 2019 года, когда туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Они арендовали яхту стоимостью 30 миллионов рублей и перегнали ее в РФ.

Таможенники выяснили, что один из россиян зарегистрировал яхту по поддельным документам и начал проводить на ней прогулки по Черному морю, сообщает РИА Новости.

Экспертиза показала, что идентификационный номер яхты сделали кустарным способом. После этого сотрудники таможни обратились к компании-владелице судна и угон яхты подтвердился. Также выяснилось, что лидер группы, угнавшей яхту, был объявлен в международный розыск.

Против членов группы возбудили дела по статьям 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) УК РФ.

Ранее в Турции группу россиян заподозрили в краже яхты стоимостью 1,5 - 2 миллиона долларов. Яхту зафрахтовали без команды, якобы для состоятельной пары. Угонщики вышли на яхте в нейтральные воды, предварительно избавившись от системы слежения на борту.