Египет начал строить стену рядом с Рафахом на юге Газы

Власти Египта приступили к строительству стены на границе с сектором Газа - рядом с городом Рафах, на который планирует наступать армия Израиля. Об этом сообщила газета The New York Times, проанализировавшая спутниковые снимки и фотографии объекта.
По оценке издания, примерно 5 февраля бульдозеры начали расчищать большой участок земли в буферной зоне к югу от пограничного перехода "Рафах". По словам подрядчика и инженера, которые занимаются объектом, египетская армия поручила им построить в буферной зоне бетонную стену высотой 5 м и тем самым отгородить участок земли площадью 5 кв. км.
Пока неясно, пишет газета, строится ли стена для того, чтобы сдержать приток беженцев из сектора Газа.
Ранее Министерство иностранных дел Палестины заявило, что израильские власти ограничивают передвижение жителей сектора Газа и вынуждают палестинцев направляться в сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Египтом. Каир неоднократно заявлял о своем категорическом неприятии плана перемещения палестинцев - как внутреннего, так и за пределы Газы, особенно на Синайский полуостров. Египет настаивает на отказе от любых попыток урегулирования за счет палестинского народа или государств региона и указывает на неприемлемость попыток насильственного выдворения палестинцев с их земли.