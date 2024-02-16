На Украине хотят ввести налог для незаконно уехавших граждан
Украинские власти обсуждают возможность введения специального налога, после уплаты которого покинувшим страну гражданам разрешат вернуться в страну. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Говоря о возвращении уехавших из страны украинцев, парламентарий отметил, что сработать в этой ситуации может «не принуждение, а стимул».
«Мы с коллегами в шутку называем это между собой введением "налога на совесть". Ты можешь не возвращаться и не платить налоги на Украине, полностью интегрировавшись в другое общество. Если же тебе не безразлична судьба твоего народа и страны, которая все-таки тебе что-то дала, то есть добровольная форма уплаты в обмен на право вернуться», — заявил он.
По словам депутата, возможность вернуться при уплате гипотетического налога дадут и тем, кто выехал из страны незаконно. По его словам, это более гуманный способ, нежели звучащие призывы конфисковывать у них имущество. При этом Наталуха не стал уточнять, о каком размере платы может идти речь.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Германия и Украина ведут переговоры по программам помощи украинским беженцам для возвращения на родину. Вместе с тем некоторые европейские политики уже заявили, что не будут выдавать Киеву военнообязанных граждан, уклоняющихся от призыва.