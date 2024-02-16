На Украине хотят ввести налог для незаконно уехавших граждан

«Мы с коллегами в шутку называем это между собой введением "налога на совесть". Ты можешь не возвращаться и не платить налоги на Украине, полностью интегрировавшись в другое общество. Если же тебе не безразлична судьба твоего народа и страны, которая все-таки тебе что-то дала, то есть добровольная форма уплаты в обмен на право вернуться», — заявил он.