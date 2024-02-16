В Египте начали возводить стену рядом с городом на юге сектора Газа

Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и участников строительства.

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По данным издания, на спутниковых фотографиях видно, как в буферной зоне между к югу от пограничного перехода Рафах бульдозеры расчищают большой участок земли. Анализ снимков показал, что работы начались примерно 5 февраля.

Подрядчик и инженер, которые занимаются возведением, сообщили корреспонденту, что армия Египта поручила им построить бетонную стену высотой пять метров, чтобы перекрыть участок земли площадью пять квадратных километров.

При этом авторы публикации отметили, что пока неизвестно, предназначено ли это сооружение для содержания жителей Газы, которые пересекают границу.