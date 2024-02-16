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Байден рекомендовал Нетаньяху не начинать операцию в Рафахе без четкого плана

Американский лидер Джо Байден рекомендовал главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа без четкого плана по защите мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации США.

Во время телефонного разговора Байден и Нетаньяху обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, а также доставки гуманитарной помощи в анклав.

Глава США также коснулся ситуации в Рафахе. Он указал, что, по его мнению, военную операцию не следует начинать без надежного и реализуемого плана обеспечения защиты и оказания поддержки гражданскому населению в Рафахе.

Карлсон уверен, что финансовая помощь США Украине ведет к отсрочке неизбежного мира

Финансовая помощь Вашингтона Киеву ведет только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.

По его словам, схема сенатора Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить Владимиру Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему.

«Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — считает журналист.

По его словам, Украина никогда не вернет долги и это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных в армию.

РБК: турецкий Denizbank начал запрашивать у части россиян документы о ВНЖ

Турецкий банк Denizbank разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции, сообщает РБК.

Как заявили посредники, открывающих россиянам карты в турецких кредитных учреждениях, в Denizbank заявили, что у ряда клиентов из числа граждан РФ не указан турецкий адрес проживания.

«Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка.

СМИ: ЦРУ сфабриковало данные для начала расследования якобы связей Трампа с РФ

Центральное разведывательное управление США сфабриковало данные разведки, что стало основой для проведения расследования приписываемых бывшему американскому лидеру Дональду Трампу связей с Россией, сообщает ТАСС.

Как заявил писатель Майкл Шелленбергер в статье на платформе Substack, из материала аппарата директора национальной разведки США утверждалось, что российское руководство запустило «кампанию влияния» на американские выборы с целью «оклеветать [экс-госсекретаря США] Хиллари Клинтон» в силу «очевидной предпочтительности» Трампа.

Отчет ЦРУ появился в начале 2017 года. Из него следовало, что РФ якобы влияла на выборы 2016 года в США.

РФ созывает 20 февраля заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по борьбе с терроризмом

Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Марию Заболоцкую.

По ее словам, необходимо обсудить важный вопрос — влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом.

«Хотели бы отдельно подчеркнуть, что мы придаем большое значение тому вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами. Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе», - указала дипломат.