Байден дал совет Нетаньяху по ситуации в Рафахе

Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . В ходе разговора Байден рекомендовал Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа без четкого плана по защите мирного населения. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома .

«Байден также коснулся ситуации в Рафахе, подчеркнув, что, по его мнению, военную операцию не следует начинать без надежного и реализуемого плана», — передает сообщение пресс-службы Белого дома ТАСС. Там добавили, что такой план должен обеспечить защиту гражданскому населению в этом районе.

В ходе переговоров лидеры США и Израиля также обсудили вопросы освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС . Кроме того, были решены вопросы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заключили в пресс-службе.

Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, крупная операция Армии обороны Израиля в Рафахе без плана защиты мирного населения была бы катастрофой. Нетаньяху приказал армии готовиться к боям в Рафахе, а через два дня поручил подготовить план эвакуации граждан и уничтожения батальонов ХАМАС. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС на израильскую территорию, что привело к блокаде Газы и военным действиям в других районах.