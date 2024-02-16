В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

В Ираке Федеральная антикоррупционная комиссия «Ан-Назаха» объявила о старте расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комиссии.

«Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)», — следует из сообщения.

Отмечается, что сформированная группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье британского издания The Guardian, в которой утверждается, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов.