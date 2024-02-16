Данные, послужившие основной для проведения расследования приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией, были сфабрикованы ЦРУ.

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Об этом говорится в расследовании, опубликованном на платформе Substack. Его вели журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутенгтаг, а также писатель Майкл Шелленбергер. Авторы публикации напомнили, что в начале 2017 года в США был опубликован отчет аппарата директора национальной разведки, из которого следовало, что Россия якобы оказывала влияние на президентские выборы 2016 года в США.

В отчете все "было представлено все так, будто [президент РФ Владимир] Путин поддерживал Трампа", — отметил источник журналистов, после чего заявил, что "свидетельства указывают на обратное".