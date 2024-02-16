Данные, послужившие основной для проведения расследования приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией, были сфабрикованы ЦРУ.
Об этом говорится в расследовании, опубликованном на платформе Substack. Его вели журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутенгтаг, а также писатель Майкл Шелленбергер. Авторы публикации напомнили, что в начале 2017 года в США был опубликован отчет аппарата директора национальной разведки, из которого следовало, что Россия якобы оказывала влияние на президентские выборы 2016 года в США.
В отчете все "было представлено все так, будто [президент РФ Владимир] Путин поддерживал Трампа", — отметил источник журналистов, после чего заявил, что "свидетельства указывают на обратное".
Другой источник прямо заявил, что "они [ЦРУ] подделали разведданные". Авторы расследования отмечают, что после анализа отчета они пришли к выводу, что многие представленные в нем сведения "противоречили их [ЦРУ] выводам о том, что Россия поддерживала Трампа". Целью публикации отчета в 2017 году они сочли "возможность навредить Трампу", что "не имело ничего общего с отношениями США с Россией". 15 февраля представитель Белого дома Джон Кирби попросил Путина "держаться подальше от американских выборов". В тот же день стало известно, что американский суд отказался прекратить дело Трампа по предполагаемы выплатам порноактрисе.