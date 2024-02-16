Фермеры в Молдавии обвинили Санду в неисполнении обещаний

Протестующие фермеры в Молдавии считают, что президент республики Майя Санду не выполнила предвыборных обещаний, заявил в эфире молдавского телеканала N4 один из лидеров протестующих Сергей Стефанко. Санду одержала победу в президентской гонке в 2020 году при поддержке представителей отрасли сельского хозяйства.

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Мы встречались с госпожой Майей Санду три года назад. Тогда она сказала нам:

«Когда у нас будет парламентское большинство и функциональное правительство, то сельское хозяйство расцветет, у вас будет полная поддержка», — заявил Стефанко.

Он отметил, что по истечении трех лет с трудом смог попасть на прием к Санду. По словам Стефанко, президент шокировала его заявлением о том, что сельское хозяйство перестает быть приоритетной отраслью в Молдавии.