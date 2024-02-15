Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

Норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году лишения свободы, проиграл дело о смягчении условий содержания в тюрьме. Об этом пишет Reuters.

В ходе заседания Брейвик заявил, что сожалеет о содеянном, и расплакался. Он пояснил, что ему очень тяжело жить в тюремной изоляции.

Психолог, наблюдающий за террористом, подчеркнул, что у пациента в последнее время не было ни депрессии, ни суицидальных намерений, и он чувствовал себя «очень хорошо».

Кроме того, сторона обвинения отметила, что у Брейвика в апартаментах есть три отдельные комнаты — жилая, кабинет и тренажерный зал. Они располагаются на верхнем этаже. На нижнем этаже, который он делит поочередно с другим заключенным, кухня, ТВ-зал, столовая и комната для свиданий.

У него также есть три попугая и доступ к игровой консоли Xbox.

В результате, заметили журналисты, окружной суд Осло пришел к выводу, что «условия приговора нельзя назвать непропорционально обременительными».

Адвокат Ойстейн Сторрвик пояснил, что его клиент намерен подать апелляцию на решение суда. Он добавил, что осужденный находится в тюрьме 12 лет, и смягчение условий его содержания необходимо для его благополучия.

Напомним, что 22 июля 2011 года Брейвик совершил теракты в правительственном квартале Осло и на острове Утейя. Погибли 77 человек, еще 151 пострадал.