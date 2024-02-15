В Армении возбудили уголовное дело против экс-министра экономики Керобяна

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против бывшего министра экономики Вагана Керобяна , который ранее ушел в отставку. Об этом в СК сообщили местному порталу 24News .

"Против Вагана Керобяна возбуждено уголовное дело", - отметили в СК, не уточнив деталей обвинения.

В конце января силовые структуры Армении возбудили уголовное дело по факту коррупции в Минэкономики и задержали одного из заместителей Керобяна. Впоследствии суд выбрал домашний арест в качестве меры пресечения. Керобян публично выразил несогласие с действиями силовиков.