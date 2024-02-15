На Украине разгорелся скандал из-за выезда шоумена в Канаду

Украинский шоумен Сергей Притула, позиционирующий себя как волонтер, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил, что летит в Торонто, а позже подтвердил, что уже находится в Канаде и посещает также Монреаль и Оттаву. Как сообщает украинское издание "Страна", на него обрушился поток гневных комментариев: люди возмущены тем, что ему удалось покинуть Украину, несмотря на существующий запрет на выезд мужчинам призывного возраста.

В комментариях под постом из аэропорта у Притулы спросили, как ему удалось выехать.

"Сначала нужно переплыть [реку] Тису", - написал он.

Однако подписчики шутку не приняли и стали с негодованием писать, что "одним можно все, а другие - иди в окоп", "белые люди ездят свободно", а большинство, как "рабы и крепостные, сидят на привязи".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам с 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране существует острая проблема с комплектованием вооруженных сил. Как признавал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. Госпогранслужба систематически сообщает о задержании на границе сотен человек, пытающихся нелегально покинуть страну. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 млн украинцев, находящихся на территории страны, также пытаются уклониться от призыва, скрываясь от властей.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Пока сотрудники военкоматов отлавливают призывников, вручая повестки на улицах городов и в общественном транспорте, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На этом фоне украинские власти с конца прошлого года поставили задачу ужесточить правила проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов вплоть до запрета на управление транспортом и блокировки банковских счетов.