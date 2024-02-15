Love is Russia: на Таймс-сквер появилась «валентинка» от Карлсона
На одной из высоток на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась «видеовалентинка» от журналиста Такера Карлсона, в которой он признается в любви к России. Видео с ней опубликовал Telegram-канал URA.ru.
Сначала на красном экране видно букву «Я» и сердце рядом с ней. Затем они сменяют вопросом «What is love?» и лицом Карлсона с фуражкой на голове.
«Love is Rissia», — следует за этим.
В заключение на экране появляется надпись, поздравляющая американцев с Днем святого Валентина.
Напомним, что в начале февраля Карлсон приехал с визитом в Москву и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.
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