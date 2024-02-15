Love is Russia: на Таймс-сквер появилась «валентинка» от Карлсона

На одной из высоток на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась «видеовалентинка» от журналиста Такера Карлсона, в которой он признается в любви к России. Видео с ней опубликовал Telegram-канал URA.ru.

Сначала на красном экране видно букву «Я» и сердце рядом с ней. Затем они сменяют вопросом «What is love?» и лицом Карлсона с фуражкой на голове.

«Love is Rissia», — следует за этим.

В заключение на экране появляется надпись, поздравляющая американцев с Днем святого Валентина.