В ООН не смогли назвать военным преступлением удар ВСУ по Белгороду

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что организация пока не может назвать сегодняшний удар ВСУ по Белгороду военным преступлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

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При этом Уртадо добавила, что в ООН осведомлены о случившимся.

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — заявила она.