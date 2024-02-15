В ООН не смогли назвать военным преступлением удар ВСУ по Белгороду

В ООН пока не могут назвать военным преступлением удар ВСУ по Белгороду
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что организация пока не может назвать сегодняшний удар ВСУ по Белгороду военным преступлением. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Уртадо добавила, что в ООН осведомлены о случившимся.
«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — заявила она.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по торговому центру в Белгороде. В Министерстве обороны России заявили, что атака была совершена с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Согласно последней информации, в результате обстрела погибло 6 человек, среди них один ребенок. Еще 17 человек пострадали.