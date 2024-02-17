В Нидерландах заявили о неготовности Украины вступить в НАТО

Украина не станет членом НАТО, пока на ее территории не закончится военный конфликт. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС.

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«Плохая новость заключается в том, что, пока продолжается война, Украина не может стать членом НАТО», — сказал он.

Он отметил, что Украине нужно пройти путь из нескольких шагов для вступления в альянс. Именно поэтому европейские страны вместе с США «должны наладить работу с командой президента Украины Зеленского, чтобы изучить, какие возможны дальнейшие шаги».

До этого представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что вступления Украины в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года в Вашингтоне не ожидается.