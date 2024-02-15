Эксперт оценил требование репараций от России со стороны Польши

Требование репараций от России со стороны Польши является абсурдным, поскольку именно благодаря Москве Варшава получила большую часть Восточной Пруссии после Второй мировой войны. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков .

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Варшава должна требовать военные репарации по итогам Второй мировой войны не от Германии, а от России.

Комментируя это высказывание, Мягков указал, что именно благодаря дипломатическим усилиям СССР Варшава получила «большую часть Восточной Пруссии, в том числе Силезию и Померанию, которые являются очень развитыми территориями». На этом фоне эксперт считает, что при желании это Россия может потребовать от Польши десятки триллионов евро за «послевоенное восстановление и, по сути, подаренные территории бывших провинций Германии», а не наоборот.