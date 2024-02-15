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Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным актом терроризма обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в четверг, 15 февраля. В своем Telegram-канале она рассказала, что вопрос о происшествии вынесут на рассмотрение профильных международных организаций.

Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора

Жители Крыма сделали правильный выбор, решив десять лет назад воссоединиться с Россией. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, это подтверждают события, которые разворачиваются на Украине.

В ЕС обозначили позицию по продлению транзита российского газа через Украину

Комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон сообщила об отсутствии необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания комитета Европарламента, передает Reuters.

WP назвала американского политика, который принимает важные решения по Украине

Unsplash

Самые важные решения по Украине принимает не украинское правительство, а спикер палаты представителей США, член Республиканской партии Майк Джонсон. Об этом пишет газета The Washington Post.

АвтоВАЗ кардинально изменил Lada Vesta

Lada.ru

С конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые товарные седаны Lada Vesta, оснащенные 122-сильным двигателем и автоматической трансмиссией. Машины собирают по полной технологической цепочке и в дальнейшем отправят на продажу в дилерскую сеть, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение хоккеистов молодежной сборной России, указавших на двойные стандарты в отношении россиян и израильских спортсменов, а также призвавших вернуть российской команде право выступить на молодежном чемпионате мира – 2025.

Суд заочно арестовал актера Панина*

В Москве суд выдал санкцию на заочный арест актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму.

Эксперты объяснили, почему минералка «Джермук» осталась в магазинах

РИА Новости рассказало, что минеральная вода «Джермук» не исчезла из российских магазинов после происшествия в Северной Осетии. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») агентству заявили, что блокируется продажа определенных партий, считающихся потенциально опасными.

В Госдуме озвучили, когда станут доступны краткосрочные полисы ОСАГО

Со следующего месяца у российских автомобилистов появится возможность заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Такой информацией поделился в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выяснилось, какое место заняла Россия в обновленном рейтинге ФИФА