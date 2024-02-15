Пока вы не уснули: Захарова об ударе ВСУ по Белгороду и позиция ЕС по транзиту газа РФ через Украину
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Белгороду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным актом терроризма обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в четверг, 15 февраля. В своем Telegram-канале она рассказала, что вопрос о происшествии вынесут на рассмотрение профильных международных организаций.
Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора
Жители Крыма сделали правильный выбор, решив десять лет назад воссоединиться с Россией. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, это подтверждают события, которые разворачиваются на Украине.
В ЕС обозначили позицию по продлению транзита российского газа через Украину
Комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон сообщила об отсутствии необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания комитета Европарламента, передает Reuters.
WP назвала американского политика, который принимает важные решения по Украине
Самые важные решения по Украине принимает не украинское правительство, а спикер палаты представителей США, член Республиканской партии Майк Джонсон. Об этом пишет газета The Washington Post.
АвтоВАЗ кардинально изменил Lada Vesta
С конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые товарные седаны Lada Vesta, оснащенные 122-сильным двигателем и автоматической трансмиссией. Машины собирают по полной технологической цепочке и в дальнейшем отправят на продажу в дилерскую сеть, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».
Президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение хоккеистов молодежной сборной России, указавших на двойные стандарты в отношении россиян и израильских спортсменов, а также призвавших вернуть российской команде право выступить на молодежном чемпионате мира – 2025.
Суд заочно арестовал актера Панина*
В Москве суд выдал санкцию на заочный арест актера Алексея Панина (включен Минюстом России в реестр иноагентов), проходящего по уголовному делу о призывах к терроризму.
Эксперты объяснили, почему минералка «Джермук» осталась в магазинах
РИА Новости рассказало, что минеральная вода «Джермук» не исчезла из российских магазинов после происшествия в Северной Осетии. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») агентству заявили, что блокируется продажа определенных партий, считающихся потенциально опасными.
В Госдуме озвучили, когда станут доступны краткосрочные полисы ОСАГО
Со следующего месяца у российских автомобилистов появится возможность заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Такой информацией поделился в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Выяснилось, какое место заняла Россия в обновленном рейтинге ФИФА
15 февраля состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, Россия сохранила за собой 38-е место в таблице коэффициентов.