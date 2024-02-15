В ЕС задумались о введении должности комиссара по вопросам обороны

В Европейском союзе (ЕС) может появиться должность еврокомиссара по вопросам обороны, заявила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста. Ее цитирует РИА Новости.

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«Новому председателю Еврокомиссии предстоит принимать решение по составу и роли коллегии еврокомиссаров», — сказала она, добавив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно отнеслась к этой задумке.

По словам Подесты, до введения соответствующей должности за вопросы обороны отвечает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.