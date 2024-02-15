Принц Гарри и Меган Маркл дали детям новую фамилию

Принц Гарри и его жена Меган Маркл изменили фамилии своего сына Арчи и дочери Лилибет с Маунтбэттен-Виндзор на Сассекс. Об этом пишет The Times.

Три года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что отказываются исполнять королевские обязанности и хотят жить обычной жизнью. После этого они выступили с рядом резонансных заявлений, которые серьезно испортили их отношения с королевской семьей. При этом администратор сайта королевской семьи Великобритании удалил титул принца Гарри «Его Королевское Высочество» из соответствующего раздела портала.

В официальном заявлении говорилось, что супругов по-прежнему будут называть герцогами Сассекскими в официальных документах, однако к ним уже нельзя будет обращаться как к «королевским высочествам».

Своим детям, рожденным в США, принц Гарри и Меган Маркл дали фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Однако на днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские провели ребрендинг своего веб-сайта и изменили детям фамилию на Сассекс.

«Реальность, стоящая за новым сайтом, очень проста (…) После коронации короля семья впервые носит одну и ту же фамилию. (…) Это большое дело для любой семьи. Это символизирует их объединение», - пояснил осведомленный источник издания.