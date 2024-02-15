СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Дерипаске

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру и бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила пресс-службе ведомства Telegram-канале. Газета.Ru

В СБУ также заявили о задержании «его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров"». NSN.FM