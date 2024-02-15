Глава «Грузинской мечты» обвинил Зурабишвили в предательстве страны

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что президент Саломе Зурабишвили предала всех и продолжает нарушать конституцию Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гарибашвили, глава страны не служит интересам государства, неоднократно нарушала конституцию и продолжает это делать.

«Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии. Хочу всем напомнить, что рейтинг госпожи Саломе был 1% и Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" сделали ее президентом», — заявил политик.

Гарибашвили добавил, что президент не только ничего не сделала для того, чтобы Грузия получила статус кандидата в Евросоюз, но и мешала этому. Он отметил, что Зурабишвили сама решила встать на сторону «экстремистской оппозиции» и вместе с ней будет отмечать «большое поражение».

Напомним, что противостояние между Зурабишвили и командой «Грузинской мечты» продолжается с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Одной из причин стала встреча президента с лидерами стран Евросоюза. Политик не получила предварительное разрешение парламента, что является нарушением грузинской конституции.