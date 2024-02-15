В Польше фермеры забросали яйцами здание Еврокомиссии

Днем в четверг, 15 февраля, фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии (ЕК), расположенное во Вроцлаве, а также поджигали пиротехнику и покрышки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

Протестующие польские фермеры 15 февраля блокировали центр города примерно на 500 тракторах. Среди их требований - прекращение ввоза в ЕС украинской сельскохозяйственной продукции, отмечает РИА Новости.

Также протестующие потребовали встречи с представителями ЕК.

«Но из здания никто не может выйти, так как фасад забросали яйцами», - заявил собеседник агентства.

В 2024 году протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, также проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и других странах. Аграрии выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС и импорта, разбавляющего их рынки.

Фермеры заваливали навозом площадки перед госучреждениями и блокировали дороги на тракторах. В конце января французские аграрии объявляли «осаду» региона Иль-де-Франс, заблокировав дороги в Париж.