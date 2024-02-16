Япония не согласилась с формулировками заявления сестры Ким Чен Ына

Правительство Японии обратило внимание на заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон об отношениях с Токио и возможности визита японского премьера Фумио Кисиды в Пхеньян, однако категорически не согласно с позицией северокорейской стороны по проблеме похищенных японских граждан. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
"Мы считаем совершенно неприемлемой позицию [Северной Кореи], согласно которой, проблема похищенных граждан была полностью разрешена", - подчеркнул он. Генсек японского правительства отметил, что Япония будет добиваться решения проблемы похищенных граждан, а также проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. "В этом отношении никаких изменений в нашей позиции нет", - добавил он, воздержавшись от дополнительных комментариев по теме заявлений, сделанных Ким Ё Чжон.
Ранее Ким Ё Чжон заявила, что намерения премьера Кисиды улучшить отношения с КНДР можно оценивать положительно, если они искренние. Она отметила, что в случае отказа Японии от критики Пхеньяна возможен визит главы японского правительства в Токио. Вместе с тем Ким Ё Чжон уточнила, что руководство КНДР пока "не имеет никакой концепции по улучшению корейско-японских отношений и не интересуется контактом". Она подчеркнула, что высказанная ею позиция - ее "личный взгляд", а сама она "не в том положении, чтобы официально оценить корейско-японские отношения".
30 января Кисида в ходе выступления с программной речью в парламенте в очередной раз заявил о необходимости проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблем в отношениях с Пхеньяном.
Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, но занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.