В КНДР не исключили приезда премьера Японии в Пхеньян

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон не исключила, что премьер-министр Фумио Кисида Японии может приехать в Пхеньян. Ее слова приводит южнокорейская радиостанция FM Korea.

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«Премьер-министр Кисида, если отбросите зло, вы можете приехать в Пхеньян», — сказала Чжон.

До этого Кисида заявил о необходимости как можно быстрее организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Премьер Японии подчеркнул, что для достижения цели ведется работа по различным каналам. В то же время он отказался раскрыть детали, сославшись на возможное влияние на будущие переговоры.

На фоне этого генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявлял, что КНДР стремится к разработке технологии для ударов ядерными боеголовками.