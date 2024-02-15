В Эстонии допустили выдачу Каллас России третьей страной

Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что российское уголовное дело против премьера Каи Каллас делает ее зарубежные поездки более рискованными: по его мнению, одна из стран может выдать Каллас России. Об этом сообщает Delfi.

Ранее МВД России объявило в розыск Каллас и эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в отношении Каллас и Петеркопа возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

По словам Пармаса, хотя международное дипломатическое право должно гарантировать Каллас защиту, в реальности эстонские власти не могут на это рассчитывать или требовать этого от третьих стран.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом толк?» - объяснил генпрокурор.