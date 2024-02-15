Режим КТО ввели в граничащем с Украиной районе Белоруссии

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Лельчинском районе Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на управление КГБ по региону.

Лельчинский район граничит с Украиной. Население призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых ведомств. Причина введения режима КТО не уточняется.

В начале февраля спецназ Белоруссии заявил, что усиливает охрану на границе с Украиной. Как рассказывал командир бригады Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил страны Вадим Бобилевич, особое внимание уделено участку на южном направлении.