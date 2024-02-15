Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины в ходе визита президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

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Макрон прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Францию и Германию. Он подтвердил, что двусторонняя встреча состоится 16 февраля, и сообщил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Франция станет второй страной, заключившей двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр раскрыла детали предоставления Парижем гарантий безопасности Украине. В соглашение войдет долгосрочная военная помощь, также будут затронуты гуманитарные вопросы и «участие в восстановлении Украины».