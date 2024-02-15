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Bloomberg: Трамп придумал реформу НАТО и мирный план по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает преобразовать НАТО и ускорить мирный договор по Украине в случае своей победы на выборах в ноябре, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает агентство, планы Трампа «перевернут десятилетия политики безопасности в Европе».

В частности, Трамп хочет, чтобы гарантии НАТО предоставлялись только тем странам, которые достигают целевых показателей оборонных расходов в два процента от ВВП. Трамп и его союзники обсуждают превращение НАТО в двухуровневый альянс, где пятая статья (гарантирует коллективную защиту любого члена) будет применяться только к странам, тратящим достаточно денег на оборону. Также, по данным Bloomberg, Трамп планирует остановить украинский кризис, пригрозив Киеву прекращением военной помощи. Однако никакие политические решения еще не приняты, подчеркнул источник агентства.

«Интервью Путина развеяло созданный для него образ злодея»

Владимир Путин не стал бы лидером России, если бы он был лишен ума, обаяния и стратегического мышления, пишет Кристофер Роуч в своей статье для American Greatness. Он отметил, что интервью Путина Такеру Карлсону развеяло «злодейский» образ, который создавался для российского президента: вместо диктатора с пеной у рта перед зрителями предстал знающий, трезвый и хладнокровный человек.

Как подчеркнул Роуч, Путин апеллировал к фактам - Украина действительно стала независимой в 1991 году из-за распада СССР, она действительно была частью Российской империи на протяжении сотен лет и это правда, что половина или даже больше граждан Украины в основном говорят по-русски, включая Владимира Зеленского. Автор назвал фактом, что президент Украины Виктор Янукович был демократически избран, а затем свергнут в результате переворота, поддержанного США в 2014 году. Тон и содержание беседы Путина с Карлсоном «не соответствовали мифам, распространяемым американскими СМИ и внешнеполитическим истеблишментом, и это основная причина, почему они так противились продолжению этого интервью», подчеркнул Роуч.

Как Запад упустил сближение России и Китая

Автор журнала Le Dialogue Роланд Ломбарди назвал сближение России и Китая серьезной геостратегической ошибкой Запада. По его мнению, россияне, постоянно отвергаемые Западом, были вынуждены сделать сдвиг в сторону Азии и переориентировать свои отношения с Китаем. Эта тенденция усилилась за последние два года на фоне украинского кризиса.

Правящая европейская каста «до абсурда одержима» Россией и ее президентом Владимиром Путиным, считая, что Москва представляет собой главную опасность для Евросоюза, заявил автор. По его словам, именно поэтому европейские чиновники, слепо и безответственно следуя американской политике, «развернули настоящий крестовый поход против Москвы». В долгосрочной перспективе маячит конфронтация США и Китая, главного соперника американцев в борьбе за гегемонию, поэтому подталкивать россиян к Пекину посредством агрессивной политики было большой стратегической ошибкой, считает Ломбарди.

«Байден: самый плохой кандидат на переизбрание со времен Рузвельта»

У Белого дома есть проверенный метод на случай серьезной болезни президента - ложь, пишет в своей колонке для New York Post Рич Лоури. Он отметил, что тяжелое состояние Франклина Д. Рузвельта скрывалось от общественности, когда он баллотировался на свой четвертый срок. Гарри Трумэн, ставший вице-президентом Рузвельта, заявлял репортерам, что его начальник «по-прежнему остается лидером, которым всегда был». Но своему другу Трумэн рассказывал, что у президента «руки дрожат, он говорит со значительными трудностями» и в целом «просто разваливается».

Рузвельт умер через 82 дня после инаугурации. По мнению автора, Байден - «самый неподходящий действующий президент», баллотирующийся на новый срок со времен рузвельтовской кампании 1944 года. Лоури отметил, что Трумэн начал свое «случайное» президентство совершенно неподготовленным. Рузвельт не предпринял никаких усилий, чтобы познакомить его с текущими международными отношениями и внутренними проблемами. Автор выразил опасение, что это же может произойти в тандеме Байден-Камала Харрис.

«Россия планирует установить новый мировой порядок»

Россия стремится использовать свое лидерство в БРИКС, блоке, включающем некоторые из самых могущественных стран мира, чтобы изменить международный порядок, в котором все еще доминирует Запад, пишет Newsweek.