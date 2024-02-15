Западные СМИ отреагировали на новости об угрозе нацбезопасности США

Угроза нацбезопасности США и сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе, чтобы использовать против американских спутников, стали основными темами в западных СМИ. Самые интересные статьи американских изданий по этому поводу собрал «Рамблер».

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Накануне председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Эксперты предположили, что неназванная серьезная угроза может быть так или иначе связана с Россией, позднее стало известно, что речь о космосе.

В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не видит причин для тревоги из-за утверждения о наличии угрозы нацбезопасности страны.

По информации источников CNN, США располагают новой разведывательной информацией о военном потенциале России, связанном развертыванием ядерной противоспутниковой системы в космосе.

«По словам трех американских чиновников, знакомых с разведданными, система все еще находится в стадии разработки и пока не выведена на орбиту. Однако неясно, насколько далеко продвинулась технология», - отмечается в статье.

При этом источники издания в правительственных кругах пояснили, что «угроза не связана с оружием, которое будет использоваться для нападения на людей».

В свою очередь газета Washington Post обратила внимание на то, что Россия развивает военный потенциал космического базирования, «который может наносить ущерб критически важным спутникам разведки или связи с помощью ядерного оружия».

Некоторые чиновники были встревожены и предупредили о «зловещих последствиях». А один из членов Конгресса назвал создание подобной системы потенциальным «геостратегическим переломным моментом», отмечают журналисты.

«Размещение ядерного оружия в космосе стало бы значительным достижением российских технологий и потенциально драматической эскалацией», - констатирует The New York Times.

При этом газета отметила, что озвучивший данные об угрозе нацбезопасности США Майк Тернер является союзником Белого дома по вопросам помощи Украине, а информация о новой российской угрозе появилась в преддверии голосования по законопроекту в Палате представителей.

«Возможно, Тернер привлек разведданные для того, чтобы оказать давление на Палату представителей и убедить ее приняла запрос на дополнительное финансирование для Украины», - говорится в статье.