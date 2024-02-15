Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением «деструктивной политики» Баку и обвинил соседа в намерении развязать агрессию против республики. Об этом председатель правительства заявил на заседании кабмина. Газета.Ru
"Азербайджан продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я заберу это силой". Наш анализ показывает, что есть одна причина данной политики Баку: начать военные действия на некоторых участках границы, впоследствии превратив их в полномасштабную войну против Республики Армения. Это намерение читается во всех действиях и заявлениях официального Баку", - отметил он. ТАСС
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал события на армяно-азербайджанской границе адекватным ответом на провокацию Еревана. «Сколько бы покровителей ни было у Армении, нас никто не сможет остановить», — сказал он. Lenta.ru