Пашинян заявил о намерении Азербайджана начать войну против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением «деструктивной политики» Баку и обвинил соседа в намерении развязать агрессию против республики. Об этом председатель правительства заявил на заседании кабмина. Газета.Ru

"Азербайджан продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я заберу это силой". Наш анализ показывает, что есть одна причина данной политики Баку: начать военные действия на некоторых участках границы, впоследствии превратив их в полномасштабную войну против Республики Армения. Это намерение читается во всех действиях и заявлениях официального Баку", - отметил он. ТАСС