В Токио безработные украли карты «Покемон» на 9 млн рублей

Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт «Покемон». Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, преступники проникли в магазин по продаже игральных карт в районе Икебукуро, разбили витрины ломом и похитили товар.

По информации телеканала, одному из задержанных 35 лет, а второму — 32 года. Они нигде не работают. В ходе допроса некоторые из подозреваемых отрицали свою причастность к инциденту, тогда как другие признались, что продавали похищенное китайцам.