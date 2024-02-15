В Токио безработные украли карты «Покемон» на 9 млн рублей
Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт «Покемон». Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, преступники проникли в магазин по продаже игральных карт в районе Икебукуро, разбили витрины ломом и похитили товар.
По информации телеканала, одному из задержанных 35 лет, а второму — 32 года. Они нигде не работают. В ходе допроса некоторые из подозреваемых отрицали свою причастность к инциденту, тогда как другие признались, что продавали похищенное китайцам.
Ориентировочная стоимость украденных карт составляет около 14,6 млн иен (около 8,9 млн рублей). Сейчас полиция Токио расследует вероятную причастность злоумышленников к примерно 20 аналогичным кражам в магазинах по продаже карт, которые произошли в течение 2023 года.