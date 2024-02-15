Стало известно, что НАТО теряет терпение из-за задержек по вступлению Швеции

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Швеции в НАТО должно произойти как можно скорее. Об этом он заявил в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, его слова приводит Reuters.

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«Любая дальнейшая задержка испытывает всеобщее терпение», — заявил Писториус.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявления в США о том, что Вашингтон ждет ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО, сообщил, что Будапешт «не волнуют инструкции» Вашингтона.

Он добавил, что Венгрия является суверенным государством, и иностранные государства должны уважать ее суверенитет.