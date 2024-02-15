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В Норвегии оценили возможный выход РФ из Арктического совета

Представитель норвежского МИД Бруусгор Харбиц заявил, что выход России из Арктического совета вызвал бы сожаление Норвегии. Об этом он рассказал РИА Новости.

В Норвегии оценили возможный выход РФ из Арктического совета
© ТАСС

Харбиц подчеркнул, что Осло поддерживает контакты со всеми странами-участницами Арктического совета, в том числе и с Россией. Норвежские власти знакомы с позицией Москвы.

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - заявил он.

Представитель МИД Норвегии подчеркнул, что страны Арктического совета должны разделить ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона.

Россия может выйти из Арктического совета. Что это за структура?

Арктический совет, в который входят Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия и Норвегия, занимается вопросами экологии, экономики и социального развития Арктики.

В 2021 году двухлетнее председательство в Арктическом совете перешло от Исландии к России. В марте 2022-го на фоне украинского кризиса западные страны отказались участвовать в заседаниях, проходивших под председательством РФ и на ее территории.

В июне 2022-го семь стран совета решили возобновить работу по проектам, которые не предусматривают участия России. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что все решения совета, принятые без участия Москвы, будут нелегитимными и нарушат принцип консенсуса.

В феврале 2024-го Россия приостановила выплаты взносов в Арктический совет - «до возобновления практической работы с участием всех стран-членов».

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