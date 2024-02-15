В Норвегии оценили возможный выход РФ из Арктического совета

Представитель норвежского МИД Бруусгор Харбиц заявил, что выход России из Арктического совета вызвал бы сожаление Норвегии. Об этом он рассказал РИА Новости.

Харбиц подчеркнул, что Осло поддерживает контакты со всеми странами-участницами Арктического совета, в том числе и с Россией. Норвежские власти знакомы с позицией Москвы.

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - заявил он.

Представитель МИД Норвегии подчеркнул, что страны Арктического совета должны разделить ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона.

Арктический совет, в который входят Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия и Норвегия, занимается вопросами экологии, экономики и социального развития Арктики.

В 2021 году двухлетнее председательство в Арктическом совете перешло от Исландии к России. В марте 2022-го на фоне украинского кризиса западные страны отказались участвовать в заседаниях, проходивших под председательством РФ и на ее территории.

В июне 2022-го семь стран совета решили возобновить работу по проектам, которые не предусматривают участия России. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что все решения совета, принятые без участия Москвы, будут нелегитимными и нарушат принцип консенсуса.