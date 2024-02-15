Индонезия согласилась открыть консульство РФ на Бали
Индонезия согласилась на открытие консульства РФ на курортном острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.
В дипмиссии добавили, что сейчас продолжается согласование технических деталей, однако Индонезия уже дала «принципиальное согласие».
Напомним, что сейчас российское посольство в Индонезии работает только в столице республики Джакарте. Кроме того, на Бали работает постоянный почетный консул России, который может решать довольно ограниченный круг вопросов.
Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов Москва — Бали. Она надеется, что полеты стартуют в ближайшем будущему.
Незадолго до этого она комментировала предложение экс-губернатора острова Вайана Костера отменить упрощенный порядок получения виз для россиян. По словам Воробьевой, жалобы на туристов из РФ связаны с политической конъюнктурой, а посольство России «активно разъясняет» соотечественникам, как можно и нельзя себя вести на Бали.