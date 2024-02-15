Индонезия согласилась открыть консульство РФ на Бали

Индонезия согласилась на открытие консульства РФ на курортном острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

© EPA/TACC

В дипмиссии добавили, что сейчас продолжается согласование технических деталей, однако Индонезия уже дала «принципиальное согласие».

Напомним, что сейчас российское посольство в Индонезии работает только в столице республики Джакарте. Кроме того, на Бали работает постоянный почетный консул России, который может решать довольно ограниченный круг вопросов.

Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов Москва — Бали. Она надеется, что полеты стартуют в ближайшем будущему.