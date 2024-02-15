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Индонезия согласилась открыть консульство РФ на Бали

Индонезия согласилась на открытие консульства РФ на курортном острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Индонезия согласилась открыть консульство РФ на Бали
© EPA/TACC

В дипмиссии добавили, что сейчас продолжается согласование технических деталей, однако Индонезия уже дала «принципиальное согласие».

Напомним, что сейчас российское посольство в Индонезии работает только в столице республики Джакарте. Кроме того, на Бали работает постоянный почетный консул России, который может решать довольно ограниченный круг вопросов.

Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов Москва — Бали. Она надеется, что полеты стартуют в ближайшем будущему.

Незадолго до этого она комментировала предложение экс-губернатора острова Вайана Костера отменить упрощенный порядок получения виз для россиян. По словам Воробьевой, жалобы на туристов из РФ связаны с политической конъюнктурой, а посольство России «активно разъясняет» соотечественникам, как можно и нельзя себя вести на Бали.

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