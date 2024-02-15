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Сухогруз затонул в Мраморном море у берегов Турции

Грузовое судно затонуло в Мраморном море к юго-западу от турецкого острова Имрали. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на власти города Бурса.

Сухогруз затонул в Мраморном море у берегов Турции
© globallookpress.com

По словам губернатора города Махмута Демирташа, на борту находились шесть человек. По предварительной информации, все они — граждане Турции. Сейчас проводится спасательная операция: в район затопления судна направили две команды из главного управления по безопасности прибрежных районов, а также отряд спасателей из района города Балыкесир.

Причины происшествия пока неизвестны. Детали инцидента выясняются.

У берегов Тайваня затонуло судно

Напомним, что в ноябре у турецкого порта Эрегли затонул сухогруз Pallada — он сел на мель и разломился пополам. Экипаж удалось спасти. Через несколько дней в провинции Зонгулдак затонул еще один сухогруз — он пошел ко дну после удара о волнорез при шторме. На борту находились 12 моряков, все они погибли.

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