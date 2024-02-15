Сухогруз затонул в Мраморном море у берегов Турции

Грузовое судно затонуло в Мраморном море к юго-западу от турецкого острова Имрали. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на власти города Бурса.

По словам губернатора города Махмута Демирташа, на борту находились шесть человек. По предварительной информации, все они — граждане Турции. Сейчас проводится спасательная операция: в район затопления судна направили две команды из главного управления по безопасности прибрежных районов, а также отряд спасателей из района города Балыкесир.

Причины происшествия пока неизвестны. Детали инцидента выясняются.