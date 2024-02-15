В Молдавии заявили об отказе России экстрадировать оппозиционера Шора
Россия отказалась выдавать Молдавии оппозиционного политика Илана Шора. Об этом заявил глава Интерпола в республике Виорел Центиу, пишет РИА Новости.
В июле 2019 года Молдавия объявила Шора в международный розыск. В местной прокуратуре заявили, что после смены власти в Молдавии он уехал из страны, незаконно перейдя границу. До этого Шор был осужден на семь с половиной тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.
Судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили политика и бизнесмена к 15 годам лишения свободы по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии. Сам Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным».
Центиу отметил, что направлял запрос, чтобы подтвердить, что Шор находится в России.
«Я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», - заявил Центиу в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, российская сторона подчеркнула, что Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».