В Молдавии заявили об отказе России экстрадировать оппозиционера Шора

В июле 2019 года Молдавия объявила Шора в международный розыск. В местной прокуратуре заявили, что после смены власти в Молдавии он уехал из страны, незаконно перейдя границу. До этого Шор был осужден на семь с половиной тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.