Латвия начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами

Конфискация автомобилей с российскими номерами, которые не были перерегистрированы в Латвии до 14 февраля, начнется в республике. Об этом напомнил портал rus.lsm.lv.

Соответствующие поправки были приняты Сеймом (парламентом) республики в 2023 году. По данным портала, с ноября процедуру перерегистрации в Латвии прошло 46 автомобилей. Для этого они должны были соответствовать ряду критериев, включая наличие сертификата соответствия стандартам ЕС.

Сейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении поддержал законопроект, согласно которому российские автомобили должны быть перерегистрированы в Латвии до 14 февраля. По истечении срока незарегистрированные российские транспортные средства будут конфискованы и переданы на Украину.

Под конфискацию не подпадают транспортные средства, следующие через территорию Латвии транзитом в течение 24 часов, а также автомобили дипломатов. В то же время пересечь страну транзитом можно только один раз, и перед въездом в республику необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и сроке пребывания на территории республики. Также вводится штраф за несанкционированное использование российского транспортного средства, незарегистрированного в Латвии, в размере от 750 до 2000 евро.