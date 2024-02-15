Латвия начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами

Конфискация автомобилей с российскими номерами, которые не были перерегистрированы в Латвии до 14 февраля, начнется в республике. Об этом напомнил портал rus.lsm.lv.
Соответствующие поправки были приняты Сеймом (парламентом) республики в 2023 году. По данным портала, с ноября процедуру перерегистрации в Латвии прошло 46 автомобилей. Для этого они должны были соответствовать ряду критериев, включая наличие сертификата соответствия стандартам ЕС.
Сейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении поддержал законопроект, согласно которому российские автомобили должны быть перерегистрированы в Латвии до 14 февраля. По истечении срока незарегистрированные российские транспортные средства будут конфискованы и переданы на Украину.
Под конфискацию не подпадают транспортные средства, следующие через территорию Латвии транзитом в течение 24 часов, а также автомобили дипломатов. В то же время пересечь страну транзитом можно только один раз, и перед въездом в республику необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и сроке пребывания на территории республики. Также вводится штраф за несанкционированное использование российского транспортного средства, незарегистрированного в Латвии, в размере от 750 до 2000 евро.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ рекомендует гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Подобный комментарий прозвучал на фоне запрета со стороны латвийских властей на проезд через пограничные переходы автомобилей, зарегистрированных в России. Этот запрет вступил в силу 12 сентября 2023 года и затронул погранпереходы Латвия - Россия и Латвия - Белоруссия.